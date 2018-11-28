СКА разгромил «Витязь», Плотников и Кузьменко набрали по три очка

СКА победил «Витязь» со счётом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



В первом периоде в составе «армейцев» результативными бросками отметились Виктор Тихонов и Павел Дацюк. После перерыва Сергей Плотников и Александр Барабанов забросили по шайбе в большинстве, а Андрей Кузьменко отличился в равных составах. В концовке встречи финальную точку поставил Алексей Бывальцев, отличившийся на 58-й минуте. Голкипер гостей Магнус Хелльберг сохранил ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».



«Витязь» потерпел второе поражение подряд, клуб из Санкт-Петербурга выиграл в седьмой раз за последние восемь матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.