Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

СКА разгромил «Витязь», Плотников и Кузьменко набрали по три очка

СКА разгромил «Витязь», Плотников и Кузьменко набрали по три очка
Хоккей / КХЛ

СКА победил «Витязь» со счётом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде в составе «армейцев» результативными бросками отметились Виктор Тихонов и Павел Дацюк. После перерыва Сергей Плотников и Александр Барабанов забросили по шайбе в большинстве, а Андрей Кузьменко отличился в равных составах. В концовке встречи финальную точку поставил Алексей Бывальцев, отличившийся на 58-й минуте. Голкипер гостей Магнус Хелльберг сохранил ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».

«Витязь» потерпел второе поражение подряд, клуб из Санкт-Петербурга выиграл в седьмой раз за последние восемь матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
0 : 6
0:2, 0:3, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Тихонов (Плотников, Зубарев) – 10:10 (5x5), 0:2 – Дацюк (Белов, Плотников) – 14:09 (5x5), 0:3 – Плотников (Барабанов, Кузьменко) – 25:14 (5x4), 0:4 – Барабанов – 32:36 (5x4), 0:5 – Кузьменко (Барабанов) – 39:05 (5x4), 0:6 – Бывальцев (Барабанов, Кузьменко) – 57:09 (5x5)
Обмены, которые могут случиться в КХЛ в ближайший месяц. Запад
Отпустит ли «Северсталь» Вовченко и Гераськина?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент