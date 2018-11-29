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Бывший игрок «Сент-Луиса»: Тарасенко — удобный козёл отпущения для клуба

Бывший игрок «Сент-Луиса»: Тарасенко — удобный козёл отпущения для клуба
Хоккей / НХЛ

Один из бывших хоккеистов «Сент-Луис Блюз» на правах анонимности прокомментировал взаимоотношения между нападающим Владимиром Тарасенко и руководством клуба.

«Конечно, Владимир не безупречен. Но иногда Тарасенко становится удобным козлом отпущения», — приводит слова игрока обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.

Стоит напомнить, что в середине ноября «Сент-Луис» уволил главного тренера Майка Йео, а тот же Фридман сообщал, что генеральный менеджер «Блюз» собирается проводить масштабные сделки. Среди тех хоккеистов, кто может сменить команду, обозреватель называл и российского нападающего.

В 23 матчах нынешнего сезона на счету Тарасенко 19 (8+11) очков и показатель полезности «-5».

Хуже только у Кови. «Сент-Луис» готов расстаться с Тарасенко и нанять Грёнборга?
Странно, но факт: с Хичкоком «Сент-Луис» играл куда лучше.
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