Бывший игрок «Сент-Луиса»: Тарасенко — удобный козёл отпущения для клуба

Один из бывших хоккеистов «Сент-Луис Блюз» на правах анонимности прокомментировал взаимоотношения между нападающим Владимиром Тарасенко и руководством клуба.



«Конечно, Владимир не безупречен. Но иногда Тарасенко становится удобным козлом отпущения», — приводит слова игрока обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.



Стоит напомнить, что в середине ноября «Сент-Луис» уволил главного тренера Майка Йео, а тот же Фридман сообщал, что генеральный менеджер «Блюз» собирается проводить масштабные сделки. Среди тех хоккеистов, кто может сменить команду, обозреватель называл и российского нападающего.



В 23 матчах нынешнего сезона на счету Тарасенко 19 (8+11) очков и показатель полезности «-5».

Хуже только у Кови. «Сент-Луис» готов расстаться с Тарасенко и нанять Грёнборга? Странно, но факт: с Хичкоком «Сент-Луис» играл куда лучше.