Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы пропустил тренировку команды, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян. Евгений Кузнецов принимал участие в занятии, но не участвовал в контактной борьбе.



В 24 матчах текущего сезона Овечкин набрал 28 очков (18+10). В снайперской гонке он отстаёт на одну шайбу от Патрика Лайне («Виннипег») и Давида Пастрняка («Бостон») – у них по 19 голов.



Россиянин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 625 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука – 640 шайб.



Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.

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