«Тампа-Бэй» — «Баффало»: Кучеров забросил 10-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором 10-й заброшенной шайбы в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Баффало Сэйбрз» (идёт 2-й период, счёт — 3:2 в пользу хозяев) он поразил ворота соперника на 16-й минуте. Ассистентами выступили Брейден Пойнт и Эрик Чернак.

В предыдущих 25 матчах он набрал 33 (9+24) балла за результативность. Всего в НХЛ на счету россиянина 369 (157+211) очков в 391 матче.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Кучеров продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на восемь лет за $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.