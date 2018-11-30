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Гол Панарина и 23 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»

Гол Панарина и 23 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:2.

Гости открыли счёт на восьмой минуте усилиями Маркуса Фолиньо, но к середине игры «жакеты» провели четыре результативные атаки – отличились Маркус Хянникяйнен, Кэм Аткинсон, Райли Нэш и Артемий Панарин. В оставшееся время «дикари» смогли лишь отыграть одну шайбу, гол на счету Зака Паризе.

Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 22 минуты и 14 секунд. Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

«Коламбус» одержал 3-ю победу в 4 последних встречах, с 32 очками «жакеты» занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (30) – 4-я на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 2
1:1, 3:1, 0:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Фолиньо (Гранлунд, Стаал) – 07:46 (5x5), 1:1 – Хянникяйнен (Нэш, Савар) – 13:18 (5x5), 2:1 – Аткинсон (Веннберг, Дюбуа) – 21:05 (5x4), 3:1 – Нэш (Веренски, Джонс) – 24:34 (5x5), 4:1 – Панарин (Дюбуа, Харрингтон) – 31:24 (5x5), 4:2 – Паризе (Койву, Нидеррайтер) – 32:06 (5x5)
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