Гол Панарина и 23 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Миннесоту Уайлд» — 4:2.

Гости открыли счёт на восьмой минуте усилиями Маркуса Фолиньо, но к середине игры «жакеты» провели четыре результативные атаки – отличились Маркус Хянникяйнен, Кэм Аткинсон, Райли Нэш и Артемий Панарин. В оставшееся время «дикари» смогли лишь отыграть одну шайбу, гол на счету Зака Паризе.

Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 22 минуты и 14 секунд. Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

«Коламбус» одержал 3-ю победу в 4 последних встречах, с 32 очками «жакеты» занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (30) – 4-я на Западе.