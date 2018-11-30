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Хорошков: у «Северстали» много планов, хотим ознакомить с ними президента КХЛ

Хорошков: у «Северстали» много планов, хотим ознакомить с ними президента КХЛ
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Северстали» Михаил Хорошков рассказал о ближайших задачах команды, которая рискует быть исключённой из КХЛ.

«Череповец — это один из самых хоккейных городов всей страны, мы уверены в будущем клуба, понимаем его социальную ответственность перед регионом. Планов у «Северстали» много — и хоккейных, и маркетинговых, благодаря дивизиону «Северсталь Российская сталь» уже есть понимание по бюджету клуба на следующий сезон.

Уже сегодня у нас на арене лучший свет в КХЛ, в декабре представим болельщикам новый куб. Далее в планах — новые борта, в которые — как в НХЛ — вмонтированы большие телевизоры, и новые стёкла. Думаем, что и телевизионная, и зрительская картинка с домашних матчей «Северстали» станет самой эффектной в КХЛ.

12 декабря в Москве состоится встреча руководителей Лиги с представителями всех клубов, планируется, что именно там мы узнаем последние изменения в рейтинге. Сделаем всё возможное, чтобы специально встретиться с Дмитрием Николаевичем Чернышенко и детально познакомить президента Лиги с планами «Северстали». Мы работаем и уверенно смотрим в будущее», — приводит слова Хорошкова Russia-Hockey.

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