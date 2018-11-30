«Ак Барс» обыграл «Локомотив», одержав седьмую победу подряд

«Ак Барс» одолел «Локомотив» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.



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Роман Манухов вывел хозяев вперёд, открыв счёт на 6-й минуте встречи. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Артёма Михеева подопечные Дмитрия Квартальнова ответили точным броском Артура Каюмова. В заключительной двадцатиминутке дружина Зинэтулы Билялетдинова укрепила преимущество стараниями Владимира Ткачёва и Джастина Азеведу, но гостям удалось отыграть два гола благодаря Артёму Ильенко и Андрею Локтионову. На последней минуте точку поставил Роб Клинкхаммер, поразивший пустые ворота.



Казанская команда продлила победную серию до семи матчей, а «железнодорожники» проиграли впервые за четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.