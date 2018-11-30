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«Ак Барс» обыграл «Локомотив», одержав седьмую победу подряд

«Ак Барс» обыграл «Локомотив», одержав седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» одолел «Локомотив» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.

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Роман Манухов вывел хозяев вперёд, открыв счёт на 6-й минуте встречи. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Артёма Михеева подопечные Дмитрия Квартальнова ответили точным броском Артура Каюмова. В заключительной двадцатиминутке дружина Зинэтулы Билялетдинова укрепила преимущество стараниями Владимира Ткачёва и Джастина Азеведу, но гостям удалось отыграть два гола благодаря Артёму Ильенко и Андрею Локтионову. На последней минуте точку поставил Роб Клинкхаммер, поразивший пустые ворота.

Казанская команда продлила победную серию до семи матчей, а «железнодорожники» проиграли впервые за четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 3
1:0, 1:1, 3:2
Локомотив
Ярославль
1:0 – Манухов (Свитов) – 05:27 (5x5), 2:0 – Михеев (Манухов, Потапов) – 24:27 (5x5), 2:1 – Каюмов (Коваленко) – 38:14 (5x5), 3:1 – Ткачёв (Клинкхаммер) – 49:46 (5x5), 4:1 – Азеведу – 51:14 (5x5), 4:2 – Ильенко (Алексеев, Юртайкин) – 55:06 (5x4), 4:3 – Локтионов (Накладал, Алексеев) – 58:56 (6x5), 5:3 – Клинкхаммер – 59:46 (en)
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