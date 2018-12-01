Григорьев: «Спартак» выложится на полную катушку ради победы в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Михаил Григорьев в преддверии матча с ЦСКА высказал мнение о последних результатах команды.

«Стараемся и помогаем друг другу в каждом матче, отсюда и результат. С «Северсталью», правда, было несколько ошибок в обороне, но подстраховал вратарь, оставил нас в игре.

С ЦСКА жду хорошей плотной игры, мы выложимся на полную катушку ради победы. «Спартаку» надо поднять темп игры, особенно по сравнению со вторым периодом против Череповца. Также определяющим фактором может стать игра в неравных составах. Мастерство у нас есть, будем стараться забивать и плотнее играть в обороне», — приводят слова Григорьева «Известия».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — 17:00 мск.