Капризов: не согласен, что, когда меня трогают, сразу следует удаление

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в котором ему удалось отметиться голом. «Армейцы» продлили победную серию до 15 игр.



«Сегодня был полный стадион. Классная атмосфера. Люди болели, переживали. В эпизоде с голом просто повезло. Стараемся улучшать большинство, тренируем его. Играть надо с любой командой, не обращая внимание на название. Не смотрим, кто играет в воротах у соперника. Наша задача — побеждать.



Не сказал бы, что, сразу после того как меня трогают, следует удаление. Сыграли только половину чемпионата, ещё плей-офф впереди. Рано делать какие-то выводы», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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