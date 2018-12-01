Бурмистров — об обмене: к этому всё шло, меня две недели не было в «Ак Барсе»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился мнением о переходе в уфимский клуб. Хоккеист начинал сезон в составе «Ак Барса», но был обменян на форварда Вячеслава Основина.



«Долетел отлично, меня встретили, привезли, в общем, всё как надо. Пока ещё не знаю что делать. Сейчас пока поживём в гостинице, и супруга в этом время будет искать квартиру.



Самочувствие хорошее. Так получилось, что я две недели тренировался самостоятельно. Занимался со своим тренером на льду и в зале. Мы профессионалы и должны понимать то, что надо выходить и делать.



Всё шло к обмену. Меня две недели не было в команде, и я понимал, что это произойдёт. Что касается перехода в «Салават Юлаев», то я рад попасть в такую команду, всё-таки Уфа — хоккейный город и тут команда, которая хочет выигрывать в каждом сезоне. Мы профессионалы, адаптация не должна занять много времени», — цитирует Бурмистрова официальный сайт уфимского клуба.