Бывший лучший новичок КХЛ Толванен забил первый гол за «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2 (4:1, 0:1, 1:0). Уже к 14-й минуте «хищники» повели со счётом 4:1.

Одну из шайб команды Питера Лавиолетта забросил финский форвард Ээли Толванен. Бывший лучший новичок КХЛ Толванен забил первый гол за «Нэшвилл», а также на его счету результативная передача. Это был дебютный матч Ээли в сезоне. В НХЛ 19-летний нападающий провёл четыре матча и набрал 2 (1+1) очка.

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

До вызова в главную команду уроженец Вихти защищал цвета «Милуоки Адмиралз». В 21 матче регулярного чемпионата АХЛ Ээли забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач.