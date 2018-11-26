Марьямяки: «Йокерит» не пытается вернуть Толванена, он развивается в Америке

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:2).



«Что-то не сложилось у нас в подготовке к этому матчу, в первом периоде не получилось ничего. Считаю, что потом два периода шла равная игра, но не получилось реализовать ни одного момента. В целом очень много нужно исправить перед игрой в Минске.



Весалайнен? Он должен был играть сегодня, но не пришла трансферная карта. Надеюсь, что в следующем матче он будет в составе. Мы рассчитываем на него как на основного игрока, у него будет большая ответственность.



Будем ли мы пытаться вернуть Толванена? Он сейчас развивается в Северной Америке, мы даже не пытаемся его вернуть», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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