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Марьямяки: «Йокерит» не пытается вернуть Толванена, он развивается в Америке

Марьямяки: «Йокерит» не пытается вернуть Толванена, он развивается в Америке
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:2).

«Что-то не сложилось у нас в подготовке к этому матчу, в первом периоде не получилось ничего. Считаю, что потом два периода шла равная игра, но не получилось реализовать ни одного момента. В целом очень много нужно исправить перед игрой в Минске.

Весалайнен? Он должен был играть сегодня, но не пришла трансферная карта. Надеюсь, что в следующем матче он будет в составе. Мы рассчитываем на него как на основного игрока, у него будет большая ответственность.

Будем ли мы пытаться вернуть Толванена? Он сейчас развивается в Северной Америке, мы даже не пытаемся его вернуть», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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