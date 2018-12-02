Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Кучерова, «-3» и 10 минут штрафа Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 12 матчей.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в середине третьего периода получил 10-минутный штраф. Также на его счету голевая передача, показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут и 5 секунд, проведённых на льду (2.11 – в большинстве). Никита Кучеров стал третьей звездой встречи, набрав 3 очка (1+2). Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 20 минут и 29 секунд, проведённых на льду. Никита продлил результативную серию до 9 матчей, в которых набрал 20 очков (4+16). У Михаила Сергачёва результативная передача и 2 броска за 18.23. У Евгения Дадонова 2 очка (1+1) и 2 броска за 18.51, он продлил результативную серию до 5 встреч. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 29
|89,7
|2:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|36 из 41
|87,8
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|2
|2
|1
|3
|50%
|21.30
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|15.06
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|-1
|2
|3
|1
|1
|-
|20.18
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|18.51
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|20.27
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-3
|2
|3
|1
|0
|60%
|17.47
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|73%
|13.24
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|-3
|10
|5
|0
|1
|100%
|15.05
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|50%
|12.54
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|26.13
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|16.29
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|17.40
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|3
|-
|23.36
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|12.33