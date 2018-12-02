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Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Кучерова, «-3» и 10 минут штрафа Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Кучерова, «-3» и 10 минут штрафа Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 12 матчей.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в середине третьего периода получил 10-минутный штраф. Также на его счету голевая передача, показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут и 5 секунд, проведённых на льду (2.11 – в большинстве). Никита Кучеров стал третьей звездой встречи, набрав 3 очка (1+2). Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 20 минут и 29 секунд, проведённых на льду. Никита продлил результативную серию до 9 матчей, в которых набрал 20 очков (4+16). У Михаила Сергачёва результативная передача и 2 броска за 18.23. У Евгения Дадонова 2 очка (1+1) и 2 броска за 18.51, он продлил результативную серию до 5 встреч. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»26 из 2989,72:3
Георгиев«Рейнджерс»36 из 4187,82:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»1+0+1221350%21.30
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000100-15.06
Кучеров (н)«Тампа»1+2-12311-20.18
Дадонов (н)«Флорида»1+100200-18.51
Панарин (н)«Коламбус»0+0+10100-20.27
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-3231060%17.47
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1011173%13.24
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1-310501100%15.05
Анисимов (н)«Чикаго»1+0+1020050%12.54
Проворов (з)«Филадельфия»0+000102-26.13
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+0-10000-16.29
Сергачёв (з)«Тампа»0+100200-17.40
Зайцев (з)«Торонто»0+002003-23.36
Ожиганов (з)«Торонто»0+000120-12.33
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