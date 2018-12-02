Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Кучерова, «-3» и 10 минут штрафа Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 12 матчей.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в середине третьего периода получил 10-минутный штраф. Также на его счету голевая передача, показатель полезности «-3», 5 бросков в створ ворот за 15 минут и 5 секунд, проведённых на льду (2.11 – в большинстве). Никита Кучеров стал третьей звездой встречи, набрав 3 очка (1+2). Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 20 минут и 29 секунд, проведённых на льду. Никита продлил результативную серию до 9 матчей, в которых набрал 20 очков (4+16). У Михаила Сергачёва результативная передача и 2 броска за 18.23. У Евгения Дадонова 2 очка (1+1) и 2 броска за 18.51, он продлил результативную серию до 5 встреч. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 26 из 29 89,7 2:3 Георгиев «Рейнджерс» 36 из 41 87,8 2:5