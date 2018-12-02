Чехович: в тренировочном лагере «Сан-Хосе» меня переучивали кататься

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович, выступающий за клуб юниорской хоккейной лиги Квебека «Байе-Комо Драккар», рассказал, как изменилось его катание.



«В лагерях «Сан-Хосе» мне много чего подсказали. В первый год после драфта, можно сказать, переучивали кататься. Серьёзно. Смешная история: я приехал в «Шаркс», у меня были коньки размера 9,5. А нога у меня — 8. Скауты были в шоке. Спрашивали: «Как ты вообще катаешься?».



А я ещё в России катался с таким размером и вообще не парился. Купил такие, и вроде нормально. А тут мне дали новые коньки — и катание стало другим, как мне говорят. Мы сдавали тесты в «Сан-Хосе» — так мне сказали, что я быстрее начал кататься. И само катание улучшилось. Чудеса», — приводит слова Чеховича официальный сайт НХЛ.

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