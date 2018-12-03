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«Сибирь» обыграла «Адмирал», у Брюле — дубль

«Сибирь» обыграла «Адмирал», у Брюле — дубль
Хоккей / КХЛ

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:1. Новосибирский клуб выиграл пять из шести последних матчей.

Счёт во встрече открыли гости: Александр Стрельцов реализовал большинство на пятой минуте игры. До конца периода «Сибирь» сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Владимира Пешехонова и Жильбера Брюле. Во втором периоде Брюле упрочил преимущество хозяев, оформив дубль. В третьем периоде команда хозяев уверенно довела матч до победы.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 1
2:1, 1:0, 0:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Стрельцов (Угольников, Стрельцов) – 04:14 (5x4), 1:1 – Пешехонов (Логинов) – 11:43 (5x5), 2:1 – Брюле (Логинов, Алексеев) – 17:26 (5x5), 3:1 – Брюле (Логинов, Пельтола) – 26:57 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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