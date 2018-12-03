«Сибирь» обыграла «Адмирал», у Брюле — дубль

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:1. Новосибирский клуб выиграл пять из шести последних матчей.



Счёт во встрече открыли гости: Александр Стрельцов реализовал большинство на пятой минуте игры. До конца периода «Сибирь» сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Владимира Пешехонова и Жильбера Брюле. Во втором периоде Брюле упрочил преимущество хозяев, оформив дубль. В третьем периоде команда хозяев уверенно довела матч до победы.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.