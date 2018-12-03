«Ак Барс» — «Северсталь»: в заявку хозяев не попал Батыршин

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 декабря, начало игры — в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Яруллин — Марков, Секач — Азеведу — Зарипов;
Абросимов — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Манухов — Постма, Глухов — Попов — Галиев;
Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Северсталь»:
Артамкин (Магарилов);
Корнеев — Лекомцев, Гераськин — Трубачёв — Вовченко;
Хохлов — Михеев, Монахов — Карлин — Щербина;
Кулда — Кудако, Захарчук — Яшин — Рыбин;
Хабаров, Пестушко — Кодола — Странски, Лапин.
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