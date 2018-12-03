Светлов: «Сибирь» забила два гола в большинстве, а нам не хватило мастерства

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3).



«Игра была интересная, хорошая. Главный вопрос был решён в неравных составах. «Сибирь» забила два гола, у нас тоже были моменты, но не хватило исполнительного мастерства. Работаем, будем и дальше работать. Хотел ли я взять челлендж на первый гол «Сибири»? Нет, такого не было. К судейству претензий нет», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» обыграла «Адмирал», у Брюле — дубль

Счёт во встрече открыли гости: Александр Стрельцов реализовал большинство на пятой минуте игры. До конца периода «Сибирь» сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Владимира Пешехонова и Жильбера Брюле. Во втором периоде Брюле упрочил преимущество хозяев, оформив дубль. В третьем периоде команда хозяев уверенно довела матч до победы.