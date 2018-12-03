«Авангард» — «Салават Юлаев»: в составе гостей дебютирует Бурмистров

Стали известны составы «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Встреча состоится сегодня, 3 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев,

Пивцакин – Мартынов, Столберг – Семёнов – Манукян,

Емелин – Покка, Тальбо – Деарне – Кошелев,

Березин, Фисенко – Стась – Галимов, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Назаревич – Ларсен, Кугрышев – Кемппайнен – Хартикайнен,

Семёнов – Сергеев, Майоров – Бусаров – Хохряков,

Арзамасцев – Гареев, Ткачёв – Бурмистров – Филатов,

Елизаров, Жарков – Кадейкин – Дубровский, Шэн.