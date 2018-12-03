Сборная Финляндии объявила расширенный состав на МЧМ по хоккею 2019 года

Стал известен предварительный состав сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует Федерация хоккея Финляндии. Состав ещё могут пополнить Эели Толванен, Кристиан Весалайлен и другие известные молодые игроки, но на предварительный сбор они не вызваны.



Вратари: Ласси Лентинен, Филип Линдберг, Юкко-Пекка Лукконен.



Защитники: Алекси Антталайнен, Вилле Хейнола, Анттони Хонка, Олли Каскинен, Микко Кокконен, Оскари Лааксонен, Отто Латвала, Йон Риккинен, Ласси Томсон, Тони Утунен.



Нападающие: Теэму Эндберг, Алекси Хепониеми, Каапо Какко, Расмус Купари, Антон Линделл, Никлас Нордгрен, Линус Уман, Сампо Ранта, Арно Талвитте, Самули Ваинионпяя, Сантери Виртанен, Есссе Юлонен.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.



Календарь матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею—2019