Крикунов — о победе над «Амуром»: «Динамо» сегодня было не в голосе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Амуром» (3:2 ОТ).



«Не в голосе мы сегодня были. Удалений нахватали в первом периоде — шесть минут. Психологически не были готовы к игре. Думали, если в прошлый раз в Нижнем Новгороде сумели одержать волевую победу, то теперь всё легко пойдёт. Когда забили первый гол, сразу подумал, что будет очень тяжело дальше. Не было необходимой концентрации у игроков. Хорошо, что взяли два очка. Потихонечку двигаемся вперёд. Будем надеяться, что дальше всё так будет продолжаться.



В большинстве тоже не было концентрации. А в третьем периоде вроде бы собрались, но если с самого начала не играешь, то сложно уже исправиться в ходе игры.



По контракту Бабенко пока ничего сказать не могу. Что касается игры Алексеева, он станет стабильным снайпером, если будет играть так, как в Нижнем.



Закриссона пока не ждём, у него была операция. Ему ещё рано по срокам. Он, может, и собирался вернуться в состав, но надо, чтобы и мы собрались», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.