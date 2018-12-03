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Бурмистров: «Салават» старался и бился, просто что-то пошло не так

Бурмистров: «Салават» старался и бился, просто что-то пошло не так
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подвёл итоги матча с «Авангардом» (0:1).

«Игра была тяжёлой, обе команды играли неплохо. Просто надо перебороть наше поражение, побольше бросать по чужим воротам. Ребята приняли меня хорошо, тренерский штаб объяснил, в какой хоккей нужно играть. Не думаю, что мне понадобится много времени на адаптацию. Конечно, в атаке любой нападающий любит играть больше. Мне нужно выходить и биться в каждой игре.

Нам нужно найти свою игру, больше бороться в углах, лезть на ворота, попробовать затолкать туда шайбу. Мы старались, бились, просто что-то пошло не так. Надеюсь, что в следующем матче всё будет как надо. Я готов играть там, где мне скажут. Мы справимся с нынешней ситуацией», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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