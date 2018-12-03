Форвард Юрий Петров перешёл в румынский чемпионат

Нападающий Юрий Петров перешёл в румынский хоккейный клуб «Брашов Вулвз», информирует официальный сайт команды. В этом клубе сейчас выступают российские хоккеисты Сергей Перетягин и Сергей Дорофеев.



34-летний Петров в прошлом сезоне защищал цвета челябинского «Трактора» и в 26 встречах записал на свой счёт четыре (1+3) балла при показателе полезности «+3» и десяти минутах штрафного времени. В среднем опытный хоккеист проводил на льду около 13 минут за игру.



«Ценный игрок, с огромным опытом лучшей хоккейной лиги в Европе. Этот хоккеист может отлично выполнять функции центрального форварда, мы долго вели с ним переговоры», — прокомментировал подписание Петрова президент «Брашова» Эмилиан Черница.