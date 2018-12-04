Кагарлицкий и Шипачёв не вызваны в сборную, оба входят в топ-5 бомбардиров КХЛ

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. 21 из 29 игроков из состава сборной России на представляют два клуба Континентальной хоккейной лиги — СКА и ЦСКА.

Зачёт бомбардиров «регулярки» КХЛ

За бортом национальной команды остались нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий. Оба хоккеиста входят в топ-5 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. На счету Шипачёва 36 очков в 35 матчах (третье место), Кагарлицкий отстаёт от него на два балла и занимает четвёртое место. Среди россиян больше очков, чем представители «Динамо», набрал только Никита Гусев.

Также не приглашены в сборную нападающий «Авангарда» Сергей Широков и форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Перечисленные игроки входят в топ-5 снайперов КХЛ среди россиян.