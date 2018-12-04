В «Куньлунь» вернулся голкипер Томи Кархунен

Голкипер Томи Кархунен заключил контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. 29-летний финский вратарь поставил подпись под контрактом сроком до конца сезона.



Кархунен ранее уже выступал за «Куньлунь», проведя в стане «драконов» сезон-2016/17 и часть следующего чемпионата. Позже голкипера обменяли в «Витязь», где он из-за серьёзной травмы провёл только три матча и расторг контракт с командой. Всего в Континентальной хоккейной лиге Кархунен провёл 42 матча, одержав 12 побед при коэффициенте надёжности 2,42 и отражая 92% бросков по воротам. Прошлый сезон вратарь провёл в чемпионате Швейцарии.



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