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Старченко — в списке травмированных и другие изменения в составах

Старченко — в списке травмированных и другие изменения в составах
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд 28 ноября — 4 декабря.

«Авангард»:
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Шилин Олег
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Самохвалов Никита

«Автомобилист»:
— переведён в клуб МХЛ «Авто» нападающий Рассейкин Максим
— возвращён в клуб МХЛ защитник Валитов Даниил
— переведён в список травмированных нападающий Литовченко Вячеслав (по 23.12.2018)
— переведён в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 16.12.2018)

«Адмирал»:
— переведён в список травмированных нападающий Мерескин Александр (по 27.12.2018)

«Ак Барс»:
— продлено нахождение в списке травмированных Шарыченкова Александра (по 06.12.2018)
— дозаявлен в список «командированные в клуб ВХЛ» «Барс» Ляхов Александр

«Амур»:
— переведён в список травмированных защитник Коларж Ян (по 10.12.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Турбина Павла (по 30.04.2019)
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Сокол»» Лисов Никита

«Барыс»:
— переведён в фарм-клуб «Номад» нападающий Асетов Алихан
— переведён в список травмированных нападающий Старченко Роман (по 17.12.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Блэкера Джесси (по 06.12.2018)

«Витязь»:
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Воронков Егор

«Динамо» (Минск):
— возвращён в фарм-клуб нападающий Артёмов Артём
— возвращён в фарм-клуб нападающий Парфеевец Максим

«Динамо» (Рига):
— переведён в список травмированных защитник Гимаев Сергей (по 14.12.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Калькиса Робертса (по 10.12.2018)

«Куньлунь» РС :
— переведён в список травмированных нападающий Сундстрём Юхан (по 31.01.2019)

«Локомотив»:
— переведён в список травмированных нападающий Красковский Павел (по 28.02.2019)

«Нефтехимик»:
— возвращён из клуба ВХЛ защитник Фазылзянов Камиль

«Салават Юлаев»:
— продлено нахождение в списке травмированных Солодухина Вячеслава (по 17.12.2018)

«Северсталь»:
— переведён в список травмированных нападающий Коротков Евгений (по 19.12.2018)
— переведён в список травмированных нападающий Казионов Дмитрий (по 19.12.2018)

«Сибирь»:
— переведён в список травмированных нападающий Барбашев Сергей (по 21.12.2018)

СКА:
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Мельничук Алексей
— переведён в клуб ВХЛ «СКА-1946» нападающий Морозов Иван

«Спартак»:
— переведён из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Гришин Алексей
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Трушков Александр
— продлено нахождение в списке травмированных Лисина Энвера (по 16.12.2018)

«Торпедо» (Нижний Новгород):
— переведён из клуба МХЛ «Чайка» нападающий Стальнов Донат
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Ильин Даниил
— продлено нахождение в списке травмированных Варнакова Михаила (по 27.12.2018)

«Трактор»:
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Тридчиков Александр
— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 04.12.2018)

ХК «Динамо» (Москва):
— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Петунин Александр
— переведён в клуб ВХЛ «Буран» нападающий Петрунин Александр

ХК «Сочи»:
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Беляев Кирилл.

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