Старченко — в списке травмированных и другие изменения в составах

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд 28 ноября — 4 декабря.



«Авангард»:

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Шилин Олег

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Самохвалов Никита



«Автомобилист»:

— переведён в клуб МХЛ «Авто» нападающий Рассейкин Максим

— возвращён в клуб МХЛ защитник Валитов Даниил

— переведён в список травмированных нападающий Литовченко Вячеслав (по 23.12.2018)

— переведён в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 16.12.2018)



«Адмирал»:

— переведён в список травмированных нападающий Мерескин Александр (по 27.12.2018)



«Ак Барс»:

— продлено нахождение в списке травмированных Шарыченкова Александра (по 06.12.2018)

— дозаявлен в список «командированные в клуб ВХЛ» «Барс» Ляхов Александр



«Амур»:

— переведён в список травмированных защитник Коларж Ян (по 10.12.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Турбина Павла (по 30.04.2019)

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Сокол»» Лисов Никита



«Барыс»:

— переведён в фарм-клуб «Номад» нападающий Асетов Алихан

— переведён в список травмированных нападающий Старченко Роман (по 17.12.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Блэкера Джесси (по 06.12.2018)



«Витязь»:

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Воронков Егор



«Динамо» (Минск):

— возвращён в фарм-клуб нападающий Артёмов Артём

— возвращён в фарм-клуб нападающий Парфеевец Максим



«Динамо» (Рига):

— переведён в список травмированных защитник Гимаев Сергей (по 14.12.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Калькиса Робертса (по 10.12.2018)



«Куньлунь» РС :

— переведён в список травмированных нападающий Сундстрём Юхан (по 31.01.2019)



«Локомотив»:

— переведён в список травмированных нападающий Красковский Павел (по 28.02.2019)



«Нефтехимик»:

— возвращён из клуба ВХЛ защитник Фазылзянов Камиль



«Салават Юлаев»:

— продлено нахождение в списке травмированных Солодухина Вячеслава (по 17.12.2018)



«Северсталь»:

— переведён в список травмированных нападающий Коротков Евгений (по 19.12.2018)

— переведён в список травмированных нападающий Казионов Дмитрий (по 19.12.2018)



«Сибирь»:

— переведён в список травмированных нападающий Барбашев Сергей (по 21.12.2018)



СКА:

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Мельничук Алексей

— переведён в клуб ВХЛ «СКА-1946» нападающий Морозов Иван



«Спартак»:

— переведён из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Гришин Алексей

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Трушков Александр

— продлено нахождение в списке травмированных Лисина Энвера (по 16.12.2018)



«Торпедо» (Нижний Новгород):

— переведён из клуба МХЛ «Чайка» нападающий Стальнов Донат

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Ильин Даниил

— продлено нахождение в списке травмированных Варнакова Михаила (по 27.12.2018)



«Трактор»:

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Тридчиков Александр

— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 04.12.2018)



ХК «Динамо» (Москва):

— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Петунин Александр

— переведён в клуб ВХЛ «Буран» нападающий Петрунин Александр



ХК «Сочи»:

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Беляев Кирилл.