Ян Коварж не вернётся в КХЛ, форвард переходит в чемпионат Чехии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Ян Коварж продолжит карьеру в чешском клубе «Шкода Пльзень», где начинал игровую карьеру. Напомним, сегодня экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз».



В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.



«Тренеры «Бостона» решили дать шанс молодым игрокам, которые хорошо провели тренировочный лагерь. Я уважаю этот выбор. Могут ли быть другие предложения из НХЛ? Чудеса случаются, но я на это не рассчитываю, смотрю на вещи реалистично. Я провёл три прекрасных месяца в Северной Америке, которые только помогут мне», — рассказал Коварж.



Напомним, что в «Магнитке» за пять сезонов Коварж набрал 286 очков в 285 матчах и, перед тем как уехать в НХЛ, отказался от нового контракта.

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