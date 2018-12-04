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«Авангард» уступил «Трактору» в овертайме

«Авангард» уступил «Трактору» в овертайме
Хоккей / КХЛ

В Балашихе «Авангард» потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3. Подопечные Боба Хартли проводили сегодня второй матч за два дня.

К 39-й минуте гости обеспечили себе преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Антона Глинкина и Виталия Кравцова. Уже к 41-минуте счёт был равным: заброшенные шайбы в актив записали Максим Березин и Илья Михеев. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу гостям принёс точный бросок Пола Щехуры.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
2 : 3
0:1, 1:1, 1:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Глинкин (Кравцов, Дугин) – 13:41 (5x5), 0:2 – Кравцов – 38:14 (5x5), 1:2 – Березин (Михеев, Широков) – 38:47 (5x5), 2:2 – Михеев (Зернов, Налимов) – 40:29 (5x5), 2:3 – Щехура (Томас, Бэйлен) – 60:33 (3x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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