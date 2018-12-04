«Авангард» уступил «Трактору» в овертайме

В Балашихе «Авангард» потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3. Подопечные Боба Хартли проводили сегодня второй матч за два дня.



К 39-й минуте гости обеспечили себе преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Антона Глинкина и Виталия Кравцова. Уже к 41-минуте счёт был равным: заброшенные шайбы в актив записали Максим Березин и Илья Михеев. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу гостям принёс точный бросок Пола Щехуры.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.