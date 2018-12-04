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Хартли: «Авангард» отдал все три гола «Трактору», он воспользовался шансами

Хартли: «Авангард» отдал все три гола «Трактору», он воспользовался шансами
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги проигранной встречи с челябинским «Трактором» (2:3 ОТ). Специалист отметил множество бросков мимо ворот.

«В нападении мы сегодня сыграли хорошо, но могли бы больше наносить бросков в створ ворот, много летело просто мимо ворот. Много времени провели в атаке, но, опять же, не все броски были качественными. Думаю, мы отдали все три гола противнику.

У них хорошая команда, талантливые игроки. Они умеют воспользоваться своими шансами. Сегодня так и получилось. Мы допустили не так много ошибок, но соперник все реализовал», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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