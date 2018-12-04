Щербак — о переходе в «Лос-Анджелес»: наверное, теперь мне надо учить испанский

Нападающий Никита Щербак прокомментировал тот факт, что «Лос-Анджелес Кингз» забрал его с драфта отказов «Монреаль Канадиенс».



«Раньше меня окружал французский язык, я даже немного изучил его, потому что моя невеста из Монреаля. Она заставляла меня учить французский, но больше этого не будет. У меня перед ней есть оправдание, потому что в Лос-Анджелесе никто не говорит на французском. Наверное, теперь мне надо учить испанский», — приводит слова Щербака в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Розен.



В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одной игры в составе «Монреаля». На счету Щербака пять игр за «Лаваль Рокет» в Американской хоккейной лиге, в которых он отметился одной заброшенной шайбой при двух минутах штрафного времени и показателе полезности «0».

«Лос-Анджелес» забрал с драфта отказов Никиту Щербака