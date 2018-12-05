Торторелла: Бобровскому нужно пройти через эти трудности и найти свою игру

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла разъяснил, почему так долго не решался заменить голкипера Сергея Бобровского, который пропустил 8 шайб от «Калгари Флэймз» (6:9).

«Это был очень трудный вечер для Бобровского. Я хотел дать ему шанс исправить ситуацию и постоянно гнал от себя мысль, что его нужно заменить. У нас с тренерами было обсуждение после четвёртой шайбы, нужно ли менять Бобровского. Мы решили, что дадим ему возможность найти свою игру и пройти сквозь это.

Помните, он же был очень хорош. Сергею нужно перебороть это, пройти через эту ситуацию. В следующем матче с «Филадельфией» играть будет именно он, ему это необходимо», — приводит слова Тортореллы официальный сайт «Коламбуса».