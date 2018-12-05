Патрик Хёрнквист оформил самый быстрый хет-трик в истории «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который отметился хет-триком и результативной передачей. Хет-трик получился натуральным – швед отличился трижды подряд, забив все голы в третьем периоде. На это ему потребовалось 2 минуты 47 секунд, это самый быстрый хет-трик в истории «Питтсбурга». Ворота «Эвеланш» защищал российский вратарь Семён Варламов.

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Предыдущий рекорд принадлежал другому шведскому форварду – Нильсу Экману, который в 2006 году уложился за 4 минуты 10 секунд.