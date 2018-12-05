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«Спартак» — «Йокерит»: Гришин впервые в сезоне попал в состав красно-белых

«Спартак» — «Йокерит»: Гришин впервые в сезоне попал в состав красно-белых
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит», который состоится сегодня, 5 декабря на «Арене-Мытищи» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 20.00 мск.

В состав красно-белых попал защитник Алексей Гришин, для него предстоящая игра станет первой в этом сезоне.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Дыбленко, Хохлачёв — Ганзл — Фёдоров;
Провольнев — Гришин, Лещенко – Максвелл — Никонцев;
Осипов, Трунёв – Воронин — Цыплаков, Круженков.

«Йокерит»:

Заполски (Калниньш);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Йормакка;
Йенсен — Лауридсен, Вярн – Плэтт — Мозес;
Лёв, Иконен – Ниеми — Пильстрём.

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