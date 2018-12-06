Дыбленко: в Мытищах давно не было хоккея, люди оголодали

Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:1), который прошёл в Мытищах.



«Обычная, штатная победа. Мы хорошо играем в последнее время, у нас всё получается, поэтому не вижу ничего удивительного в этой победе. Должны обыгрывать такие команды. Не знал, что «Спартак» никогда не обыгрывал «Йокерит» дома. Всё случается рано или поздно впервые. В концовке всё накалилось из-за эмоций. Хоккей — мужской вид спорта. Ничего страшного, бывает.



Удачно съездили в Мытищи. В родной город всегда приятно возвращаться. Когда играл в «молодёжке», переодевался в этой же раздевалке. Спасибо всем, кто пришёл сегодня и позавчера. Всех люблю. Думаю, было бы неплохо сделать выезд в Мытищи регулярным, на 1–2 матча. Здесь давно не было хоккея. Люди оголодали», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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