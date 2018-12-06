Уланов: Фёдоров получил в «Спартаке» и большинство, и хорошее игровое время

Наставник «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о матче с «Йокеритом» (5:1).



«Мы прекрасно понимали, в какой хоккей играет «Йокерит», в составе команды много талантливых хоккеистов, выступавших на разных уровнях. Первый период обе команды начали хорошо, дисциплинированно, игра была плотная — все ждали контрвыпадов. Во втором периоде нас подвели удаления — пропустили, но затем, благодаря голу Хохлачёва, сравняли счет. В третьем периоде было ясно: игра идёт до первой заброшенной шайбы. Нам подфартило — своевременно забили. Благодарен ребятам, что они не опустили руки и играли все 60 минут, выполнили установку и наконец начали бросать. Юлиус сегодня был на высоте — в ключевые моменты он здорово нас выручил. Спасибо ребятам за победу и, конечно, болельщикам — за поддержку.



Мы разговаривали с Уфой прежде, чем совершить обмен Фёдорова на Филатова. Прекрасно понимали, что Артём честен перед хоккеем, откровенный, работящий. Иногда бывает, что игрок находится не в своей команде, не у своего тренера. Здесь он получил практически всё: и лёд, и большинство, и хорошее игровое время. В первых же играх Фёдоров доказал, что занимает своё место. То, что он набирает очки, огромная заслуга и Артёма, и его партнёров», — цитирует Уланова официальный сайт «Спартака».

А. Фёдоров: постепенно улучшаю взаимопонимание с Хохлачёвым и Ганзлом