«Сан-Антонио» отпустит Клима Костина на молодёжный чемпионат мира 2019 года

«Сан-Антонио Рэмпейдж» отпустит российского нападающего Клима Костина на молодёжный чемпионат мира 2019 года. Об этом сообщил журналист Кори Пронмэн, ссылаясь на главного тренера «Сан-Антонио» Дрю Баннистера.

В этом сезоне 19-летний нападающий системы «Сент-Луис Блюз» забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 24 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.

Костин вошёл в предварительный состав российской «молодёжки» для участия в МЧМ. По планам тренерского штаба национальной команды, Клим присоединится к сборной на заключительном этапе подготовки в Верноне.

До старта турнира молодёжная сборная проведёт три контрольных матча: со шведами (19 декабря), с американцами (21 декабря) и швейцарцами (24 декабря). После заключительной игры будет сформирована окончательная заявка из 23 хоккеистов.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.