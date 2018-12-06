Финал баттла за звание самого популярного клуба КХЛ: «Локомотив» или «Салават»?

В официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» завершается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».

Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попали по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!

В финале встречаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев». В полуфинальном раунде «железнодорожники» победили по итогам голосования ЦСКА, а «Салават» набрал больше голосов, чем «Авангард».

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».