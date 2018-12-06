Стали известны составы команд на матч минского «Динамо» и нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск.
«Торпедо»:
Галимов (Тихомиров)
Баранцев — Боди, Паршин — Миле — Шенфельд;
Хольм — Орлов, Жафяров — Галузин — Кейлоф;
Коробов — Волченков, Саболич — Сёмин — Веряев;
Радионычев, Стальнов, Смолин — Макаренко — Марковин.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов)
Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;
Лисовец — Блум, Бут — Хауден — Когалев;
Осипов — Бокун, Казионов — Терещенко — С. Костицын;
Знахаренко, Литвинов, Китаров — Павлович — Дроздов.
«Динамо» Мн — «Торпедо»: у хозяев дебютирует Бут