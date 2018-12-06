«Динамо» Мн — «Торпедо»: у хозяев дебютирует Бут

Стали известны составы команд на матч минского «Динамо» и нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



«Торпедо»:



Галимов (Тихомиров)

Баранцев — Боди, Паршин — Миле — Шенфельд;

Хольм — Орлов, Жафяров — Галузин — Кейлоф;

Коробов — Волченков, Саболич — Сёмин — Веряев;

Радионычев, Стальнов, Смолин — Макаренко — Марковин.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов)

Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;

Лисовец — Блум, Бут — Хауден — Когалев;

Осипов — Бокун, Казионов — Терещенко — С. Костицын;

Знахаренко, Литвинов, Китаров — Павлович — Дроздов.