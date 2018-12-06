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ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»

ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над омским «Авангардом», игра завершилась со счётом 3:2. Для команды Игоря Никитина победа стала 17-й подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором зрители увидели сразу четыре гола. В составе хозяев шайбами отметились Никита Нестеров и оформивший дубль Сергей Толчинский, «ястребы» ответили точным броском Алексея Емелина в большинстве. На 47-й минуте гости сократили отрыв до минимума благодаря голу Дениса Зернова, но сравнять счёт не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2
0:0, 3:1, 0:1
Авангард
Омск
1:0 – Нестеров (Григоренко) – 24:21 (5x3), 2:0 – Толчинский (Вей, Окулов) – 24:37 (5x4), 2:1 – Емелин (Франсон, Михеев) – 30:17 (5x4), 3:1 – Толчинский (Вей, Марченко) – 34:48 (5x5), 3:2 – Зернов (Мартынов, Яремчук) – 47:54 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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