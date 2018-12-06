ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над омским «Авангардом», игра завершилась со счётом 3:2. Для команды Игоря Никитина победа стала 17-й подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором зрители увидели сразу четыре гола. В составе хозяев шайбами отметились Никита Нестеров и оформивший дубль Сергей Толчинский, «ястребы» ответили точным броском Алексея Емелина в большинстве. На 47-й минуте гости сократили отрыв до минимума благодаря голу Дениса Зернова, но сравнять счёт не сумели.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.