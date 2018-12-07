Франсон: чувствовал себя студентом, который хочет понять, как играют в КХЛ

Защитник «Авангарда» Коди Франсон рассказал об адаптации к стилю игры команд Континентальной хоккейной лиги

«Боб Хартли очень долго тренировал в Северной Америке, мы пытаемся действовать в этом ключе. Ментально мы действуем иначе, чем большинство команд в КХЛ. Это помогает в матчах, мы берём лучшее из того, что есть, но всё ещё учимся и движемся в правильном направлении.

Адаптация к КХЛ? Я сделал домашнюю работу. Когда ждал визу, был в Риге и посмотрел их матч, чтобы понять, как они играют в большинстве, как действуют с шайбой, как прессингуют. На самом деле чувствовал себя студентом, который хочет понять, как здесь играют в хоккей. Здесь больше пространства для манёвра, ты должен знать, против кого играешь, кто силён один на один, очень много вещей, в которых нужно разобраться с самого начала.

Здесь очень хороший хоккей. Столько классных игроков и команд, что одно удовольствие выходить на лёд. В клубе всё построено на высшем уровне, меня всё устраивает, плюс поездки в новые города. Великолепный жизненный опыт, в том числе и для моей семьи, которая сейчас здесь. Скоро уже праздники, и будет интересно посмотреть, как в России празднуют Новый год», — цитирует Франсона официальный сайт КХЛ.