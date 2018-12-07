Тренер «Калгари» оштрафован за выпуск игрока специально для участия в драке

НХЛ выписала одноматчевую дисквалификацию нападающему «Калгари Флэймз» Райану Ломбергу, а также оштрафовала тренера команды Билла Питерса на $ 10 тыс. по итогам матча с «Миннесотой Уайлд» (2:0).

На последней минуте третьего периода защитник «дикарей» Мэтт Дамба провёл сокрушительный силовой приём на нападающем Микаэле Баклунде. Питерс тут же выпустил на лёд Ломберга, который сразу набросился на Дамбу, защищая партнёра по команде. Ломберг был удалён до конца матча как зачинщик драки, Питерсу выписали штраф, так как это случилось в последние пять минут игры.

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Кроме того, Ломберг вызван на дисциплинарные слушания, ему может грозить более длительная дисквалификация за выход на лёд с целью устроить драку. Во время слушаний будет рассмотрен также инцидент с участием игрока «Калгари» Марка Джиордано, который ударил коленом в голову Микко Койву.