«Адмирал» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 10:00 мск.



«Адмирал»:



Красоткин (Серебряков);

Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — Бутузов;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;

Мищенко — Козловский, Феоктистов — Яковлев — Королёв.



«Барыс»:

Карлссон (Граховина);

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Шевченко;

Даллмэн — Сведберг, Михайлис- Кормье — Бойд;

Маклюков — Блэкер, Асетов — Сагадеев — Акользин;

Полохов — Шалапов, Евдокимов — Гурков — Петухов.