«Адмирал» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 10:00 мск.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — Бутузов;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;
Мищенко — Козловский, Феоктистов — Яковлев — Королёв.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Шевченко;
Даллмэн — Сведберг, Михайлис- Кормье — Бойд;
Маклюков — Блэкер, Асетов — Сагадеев — Акользин;
Полохов — Шалапов, Евдокимов — Гурков — Петухов.