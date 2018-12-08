Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Зыкова в «Эдмонтоне», возвращение Куликова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно четыре матча. В играх принимали участие шесть российских хоккеистов. Форвард Валентин Зыков не набрал очков в дебютном матче за «Эдмонтон Ойлерз», нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов провёл один силовой приём, вернувшись в состав после травмы.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Зыков (н)
Барбашев (н)
Тарасенко (н)
Куликов (з)
Радулов (н)
А. Свечников (н)
|«Эдмонтон»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Виннипег»
«Даллас»
«Каролина»
|0
0
0
0
0
0+1
|0
0
0
0
0
+2
|2
0
0
0
0
0
|0
0
1
2
5
4
|2
1
0
1
1
3
|11,41
15,04
18,15
11,40
21,04
15,29