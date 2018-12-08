Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Зыкова в «Эдмонтоне», возвращение Куликова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно четыре матча. В играх принимали участие шесть российских хоккеистов. Форвард Валентин Зыков не набрал очков в дебютном матче за «Эдмонтон Ойлерз», нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов провёл один силовой приём, вернувшись в состав после травмы.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время Зыков (н)



Барбашев (н)



Тарасенко (н)



Куликов (з)



Радулов (н)



А. Свечников (н) «Эдмонтон»



«Сент-Луис»



«Сент-Луис»



«Виннипег»



«Даллас»



«Каролина» 0



0



0



0



0



0+1 0



0



0



0



0



+2 2



0



0



0



0



0 0



0



1



2



5



4 2



1



0



1



1



3 11,41



15,04



18,15



11,40



21,04



15,29