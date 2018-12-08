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Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Зыкова в «Эдмонтоне», возвращение Куликова

Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Зыкова в «Эдмонтоне», возвращение Куликова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно четыре матча. В играх принимали участие шесть российских хоккеистов. Форвард Валентин Зыков не набрал очков в дебютном матче за «Эдмонтон Ойлерз», нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов провёл один силовой приём, вернувшись в состав после травмы.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
Зыков (н)

Барбашев (н)

Тарасенко (н)

Куликов (з)

Радулов (н)

А. Свечников (н)		«Эдмонтон»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Виннипег»

«Даллас»

«Каролина»		0

0

0

0

0

0+1		0

0

0

0

0

+2		2

0

0

0

0

0		0

0

1

2

5

4		2

1

0

1

1

3		11,41

15,04

18,15

11,40

21,04

15,29
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