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Эллисон: получать такие передачи от Мозякина — очень приятно

Эллисон: получать такие передачи от Мозякина — очень приятно
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (7:3), где оформил хет-трик.

«Мы выиграли, забили семь шайб. Конечно, начало встречи было медленным, но мы победили и я думаю, игра была потрясающая.

Хет-трик на 35-й день рождения? Хет-трик это всегда приятно, а пасы от Сергея Мозякина очень приятны для меня. Вообще получать такие передачи очень хорошо. Я не еще не забивал три шайбы в одной игре в день рождения. Это очень хорошо, что так получилось», — приводит слова нападающего официальный сайт команды.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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