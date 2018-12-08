Яндач: сегодня для «Металлурга» было всё хорошо, продуктивная игра

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выигранной домашней встречи со «Спартаком» (7:3).



«Мы плохо начали игру и на первой минуту уже получили гол. Потом улучшили игру. Хочу сказать, что спецбригады и меньшинства и большинства сегодня хорошо работали. Думаю, поэтому мы и выиграли эту игру. Семь голов забили, а Мэтт Эллисон оформил хет-трик в день рождения. Сегодня вечером все было хорошо для нас. Очень продуктивная сегодня получилась игра», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.



«Металлург» победил «Спартак», у Эллисона — хет-трик

В первом периоде было заброшено сразу шесть шайб: у «Металлурга» голами отметились Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Мэтт Эллисон, у «Спартака» — Робин Ганзл и Ярослав Дыбленко. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество: на заброшенные шайбы Сергея Мозякина и оформившего дубль Эллсиона гости ответили точным броском Ильи Зубова. В третьем периоде Эллисон оформил хет-трик, установив окончательный счёт.