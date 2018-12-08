«Металлург» победил «Спартак», у Эллисона — хет-трик

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене переиграл московский «Спартак», игра завершилась со счётом 7:3.



В первом периоде было заброшено сразу шесть шайб: у «Металлурга» голами отметились Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Мэтт Эллисон, у «Спартака» — Робин Ганзл и Ярослав Дыбленко. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество: на заброшенные шайбы Сергея Мозякина и оформившего дубль Эллсиона гости ответили точным броском Ильи Зубова. В третьем периоде Эллисон оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.