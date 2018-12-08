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«Металлург» победил «Спартак», у Эллисона — хет-трик

«Металлург» победил «Спартак», у Эллисона — хет-трик
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене переиграл московский «Спартак», игра завершилась со счётом 7:3.

В первом периоде было заброшено сразу шесть шайб: у «Металлурга» голами отметились Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Мэтт Эллисон, у «Спартака» — Робин Ганзл и Ярослав Дыбленко. Во втором периоде хозяева упрочили преимущество: на заброшенные шайбы Сергея Мозякина и оформившего дубль Эллсиона гости ответили точным броском Ильи Зубова. В третьем периоде Эллисон оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
7 : 3
4:2, 2:1, 1:0
Спартак
Москва
0:1 – Ганзл (Калинин) – 00:56 (5x5), 1:1 – Шор (Язьков, Булирж) – 04:56 (5x5), 1:2 – Дыбленко (Цыплаков) – 05:28 (5x5), 2:2 – Расмуссен (Антипин, Мозякин) – 10:38 (5x4), 3:2 – Дронов (Чибисов, Пакаринен) – 13:47 (5x5), 4:2 – Эллисон (Мозякин) – 19:31 (5x5), 5:2 – Мозякин (Кулёмин, Эллисон) – 23:24 (5x5), 5:3 – Зубов (Гришин) – 26:05 (5x5), 6:3 – Эллисон (Антипин, Мозякин) – 31:54 (5x4), 7:3 – Эллисон (Мозякин, Тимкин) – 49:17 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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