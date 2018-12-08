«Слован» — «Ак Барс»: Зарипов вернулся в состав гостей, Ткачёв — вне заявки

«Ак Барс» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Игра пройдёт сегодня, 8 декабря, начало — в 19:30 мск.



В состав «Ак Барса» вернулся нападающий Данис Зарипов, занявший место в первой тройке нападения. В заявке гостей не оказалось форварда Владимира Ткачёва, выступавшего в предыдущей игре в ударном звене.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан – Постма, Секач – Азеведу – Зарипов;

Яруллин – Марков, Глухов – Попов – Галиев;

Батыршин – Абросимов, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Основин – Свитов – Клинкхаммер, Кара.



В прошлом матче казанская команда проиграла в Санкт-Петербурге СКА со счётом 1:5, прервав серию из восьми победных результатов.

Галиев: такие поражения, как в Санкт-Петербурге, «Ак Барсу» нужно забывать