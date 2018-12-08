Согласны ли вы с дисквалификацией Каюмова на 13 матчей?

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов получил дисквалификацию на 13 матчей за действия в игре с финским «Йокеритом».

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В третьем периоде при счёте 0:3 хоккеист провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена и попав ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Согласны ли вы с дисквалификацией Каюмова на 13 матчей?».

— Да, по совокупности эпизодов 13 игр — справедливое наказание.

— Нет, парень погорячился, но он не специально ударил судью.

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