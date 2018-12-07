Форвард «Локомотива» Каюмов был удалён за удар судьи

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (0:3). В третьем периоде при счёте 0:3 он провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена, попав ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил 5+20 за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.

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Благодаря этому успеху «Йокерит», имеющий теперь в активе 50 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Локомотив» (49 очков).

В следующем матче финская команда на выезде встретится с «Северсталью» (9 декабря), а ярославцы отправятся в Нижний Новгород, где их будет ждать «Торпедо» (10 декабря).