«Торпедо» обыграло «Нефтехимик», одержав вторую победу подряд

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде.



Хозяева открыли счёт на 19-й секунде благодаря голу Мэтью Боди, и этот результат сохранился до начала второго периода, когда отличился Дмитрий Коробов. Позже преимущество нижегородского клуба укрепили Данил Веряев и Филип Хольм. «Волки» отыграли две шайбы — Павел Падакин отличился в меньшинстве, Йонас Няттинен — в большинстве. В заключительном периоде подопечные Дэвида Немировски увеличили преимущество благодаря голу Энди Мили, на что гости ответили голом Андрея Нестрашила.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, команда Андрея Назарова продлила серию поражений до двух игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.