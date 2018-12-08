Немировски: из матча с «Нефтехимиком» нужно извлечь урок

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски посетовал на расслабленность игроков в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (5:3). Хозяева вели со счётом 4:0, после чего пропустили две шайбы в течение нескольких минут.

«Хорошее начало, когда забиваешь так быстро. Соперник не реализовал моменты, а мы забили. Был счёт 4:0. Во втором периоде дали сопернику шанс вернуться в игру. Это было большой ошибкой. Но самое главное, что мы выиграли игру. Извлекли урок, так нельзя играть. Главное — учиться на таких матчах.

Чем объяснить неудачную игру «Торпедо» во втором периоде? Думаю, расслабленностью. Вели со счётом 4:0. Но я не перекладываю всю вину на игроков. Я, конечно, тоже виноват», — сказал Немировски во время пресс-конференции.